Україна і G7 готують документ щодо гарантій безпеки, - Зеленський

Президент зробив заяву на азійському саміті з безпеки.

Україна разом з союзниками по групі G7 готує документ гарантій безпеки для нашої країни.

Про це в онлайн-виступі під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue заявив президент Володимир Зеленський.

"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Shangri La Dialogue - це міжурядова конференція з питань безпеки, що відбувається щорічно в Сінгапурі за участю політиків, експертів, міністрів 28 країн Азії.

Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своєю британською колегою Ліз Трасс, у якій скоординували посилення тиску на Росію.

Також Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту НАТО в Мадриді дива, але передумов для цього немає.