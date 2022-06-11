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Наші тримають промзону Сєвєродонецька, - Гайдай про фейки російської пропаганди

Інформацію про блокування заводу поширив "посол "ЛНР".

Наші тримають промзону Сєвєродонецька, - Гайдай про фейки російської пропаганди
Скріншот відео
Фото: Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав фейком інформацію російської пропаганди про те, що близько 400 українських військових заблоковані на заводі «Азот» у Сєвєродонецьку. 

Про це Гайдай написав у Телеграм.

«Інформація про блокування заводу «Азот» — брехня, яку поширюють російські пропагандисти. Всі інші деталі — хвора фантазія. Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті», — наголосив Гайдай.

Раніше "посол "ЛНР" в росії" Родіон Мірошник заявив про нібито блокування заводу «Азот» у Сєвєродонецьку. 

Також за словами Гайдая, у Сєвєродонецьку окупанти зазнали серйозних втрат під час проведення наради в Будинку культури Хіміків.

Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку.

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