Миколаївські десантники оприлюднили відео знищення двох БМП російських окупантів.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.

В ДШВ поділилися відео з поля бою. На кадрах видно, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект.

"Це – відмінна робота артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Працюємо далі! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 7 червня львівські десантники знищили близько 50 одиниць особового складу окупантів.