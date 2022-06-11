Миколаївські десантники оприлюднили відео знищення двох БМП російських окупантів.
Про це повідомляють Десантно-штурмові війська Збройних Сил України.
В ДШВ поділилися відео з поля бою. На кадрах видно, як палають дві підбиті російські бойові машини піхоти БМП-2, а потім починає детонувати боєкомплект.
"Це – відмінна робота артилерійського підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України. Працюємо далі! Смерть російським окупантам! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 7 червня львівські десантники знищили близько 50 одиниць особового складу окупантів.