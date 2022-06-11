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Минулої доби ЗСУ ліквідували 150 окупантів, 10 танків та 16 броньованих машин

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Минулої доби ЗСУ ліквідували 150 окупантів, 10 танків та 16 броньованих машин

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України по сьогодні російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 11 червня орієнтовні втрати окупантів склали:

  • особового складу – близько 32 050 (+150) осіб,
  • танків ‒ 1 419 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
  • артилерійських систем – 712 (+0) од,
  • РСЗВ – 222 (+0) од,
  • засоби ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7),
  • крилаті ракети – 125 (+0),
  • кораблі та катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 54 (+0).

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках чотирнадцять атак військових РФ.

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