Минулої доби ЗСУ ліквідували 150 окупантів, 10 танків та 16 броньованих машин

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України по сьогодні російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.

Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Станом на 11 червня орієнтовні втрати окупантів склали:

особового складу – близько 32 050 (+150) осіб,

танків ‒ 1 419 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,

артилерійських систем – 712 (+0) од,

РСЗВ – 222 (+0) од,

засоби ППО – 97 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі та катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,

спеціальна техніка – 54 (+0).

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках чотирнадцять атак військових РФ.