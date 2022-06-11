Минулої доби ЗСУ ліквідували 150 окупантів, 10 танків та 16 броньованих машин

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України по сьогодні російська армія орієнтовано втратила близько 32 050 військових, 1 419 танків та 212 літаків.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 11 червня орієнтовні втрати окупантів склали:
- особового складу – близько 32 050 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 419 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 466 (+16) од,
- артилерійських систем – 712 (+0) од,
- РСЗВ – 222 (+0) од,
- засоби ППО – 97 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7),
- крилаті ракети – 125 (+0),
- кораблі та катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од,
- спеціальна техніка – 54 (+0).
Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках чотирнадцять атак військових РФ.