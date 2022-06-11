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Повітряні сили ЗСУ знищили 500 цілей

500-ю збитою ціллю став черговий БпЛА російських окупантів “Орлан-10”.

Повітряні сили ЗСУ знищили 500 цілей
Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Вчора, 10 червня, 500-ту повітряну ціль - безпілотник "Орлан-10" - знищили зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Командуванні Повітряних сил, з 24 лютого зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

Зокрема, 10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗСУ два БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Крім того, ударна авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Нагадаємо, бійці протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова ДШВ завдали нових втрат російським загарбникам. Було знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з екіпажем.

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