Українські бійці знищили на сході 30 окупантів, – ОТУ "Схід"

Також наші воїни знищили техніку ворога.

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Сьогодні, 10 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 30 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

танків – 1

мінометів – 2

АТТ – 3

Нагадаємо, бійці протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова ДШВ завдали нових втрат російським загарбникам. Було знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з екіпажем.