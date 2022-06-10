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Українські бійці знищили на сході 30 окупантів, – ОТУ "Схід"

Також наші воїни знищили техніку ворога.

Українські бійці знищили на сході 30 окупантів, – ОТУ "Схід"
Фото: Пресслужба командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

 Сьогодні, 10 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 30 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

  • танків – 1
  • мінометів – 2
  • АТТ – 3

Нагадаємо, бійці протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова ДШВ завдали нових втрат російським загарбникам. Було знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з екіпажем.

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