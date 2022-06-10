Українські бійці знищили на сході 30 окупантів, – ОТУ "Схід"

Сьогодні, 10 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 30 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Українські захисники сьогодні знищили:
- танків – 1
- мінометів – 2
- АТТ – 3
Нагадаємо, бійці протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зубкова ДШВ завдали нових втрат російським загарбникам. Було знищено дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з екіпажем.