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Відбувся 11 обмін полоненими, - Кім

Звільнили з полону очільника однієї з громад Миколаївщини.

Відбувся 11 обмін полоненими, - Кім
Фото: Радіо Свобода

10 червня відбувся 11 обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні відбувся 11 обмін завдяки штабу по роботі з полоненими... Два місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, ми вели переговори дуже довго... Наразі він уже тут", - сказав Кім.

Очільник Миколаївщини додав, що раніше не оприлюднювали інформацію про обмін, щоб операція могла пройти успішно.

Нагадаємо, наприкінці травня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук передала свої обов'язки з обміну військовополоненими Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Тепер цим питання займатимуться ГУР і СБУ.

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