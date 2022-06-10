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​На Запоріжжі в ці вихідні діятиме подовжена комендантська година, - ОВА

Поряд ведуться бойові дії, тому таке рішення прийняте, щоб забезпечити порядок під час святкування Трійці.

​На Запоріжжі в ці вихідні діятиме подовжена комендантська година, - ОВА
Ілюстративне фото
Фото: НПУ

У Запорізькій області запроваджується подовжена комендантська година - з вечора суботи, 11 червня, і до ранку неділі, 13 червня.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"На більшості території Запорізької області в ці вихідні діятиме подовжена комендантська година. Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю й безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Так, подовжена комендантська година діятиме на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського та Пологівського районів Запорізької області. Вона почнеться о 22:00 годині 11 червня 2022 року та закінчиться о 05:00 годині 13 червня.

ОВА нагадує, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.

"Оборона Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Бережіть себе та пам’ятайте, що Україна обов’язково переможе усіх ворогів!", - додав Старух.

Нагадаємо, наразі російські війська контролюють частину Запорізької області. Вони також захопили Запорізьку атомну електростанцію.

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