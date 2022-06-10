Пошкоджено/зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури, - Держспецзв'язку про наслідки російської агресії

Також не працюють понад 20 телестанцій і тисячі кілометрів волоконних мереж.

Через злочинні дії російських окупаційних військ було пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури.

Про це повідомили в пресцентрі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Очільник установи Юрій Щиголь на засіданні Міжнародного союзу електрозв’язку заявив, що загарбники нищать українське обладнання, перехоплюють канали зв’язку, частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції пропагандистськими, щоб дезінформувати українців.

В Держспецзв'язку зазначили, що через дії російський окупантів повністю або частково припинена робота понад трьох тисяч базових станцій мобільних операторів, не працюють понад 20 телестанцій і тисячі кілометрів волоконних мереж.

Понад 50% українців за період російського вторгнення мали перебої з доступом до інтернету, а декілька кібератак вплинули на функціонування державного, приватного секторів й окремих осіб.

Юрій Щиголь звернувся до міжнародного товариства із закликом підтримати всі зусилля України з відновлення телекомунікаційної та телемовної інфраструктури, а також допомогти в забезпеченні її стійкості.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти відключили зв’язок у Херсонській області. Раніше загарбники захопили комунікаційне обладнання херсонської компанії "Статус", планували підключити його до кримської мережі.