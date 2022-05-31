Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
З'явилося відео прориву українських вертольотів до Азовсталі
З'явилося відео прориву українських вертольотів до Азовсталі
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти відключили зв’язок у Херсонській області, - Держспецзв’язку

Представники окупаційного режиму відключили живлення обладнання та від’єднали кабелі.

Російські окупанти відключили зв’язок у Херсонській області, - Держспецзв’язку

Відучора українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області

Про це повідомило Держспецзв’язку.

“Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони”, - повідомили в Держспецзв’язку.

Найближчим часом відновити зв’язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

У Держспецзв’язку зазначили, що це вже не перша спроба позбавити зв’язку українських громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Також з’явилися повідомлення про трансляцію через гучномовці російської брехливої пропаганди. 

“Водночас ми не виключаємо в подальшому спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж і мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами. Такі дії будуть грубим порушенням міжнародного законодавства та черговим підтвердженням того, що Росія діє як держава-терорист, використовуючи технології для окупації територій”, - наголосили в Держспецзв’язку. 

Українцям радять, використовуючи телефон та інтернет у російських мережах, дотримуватися максимальних заходів безпеки.

Для цього буде корисним ознайомитися з рекомендаціями, де описано, як користуватися зв’язком на тимчасово окупованих територіях. Також слід використовувати VPN під час входу в мережу.

Нагадаємо, у Херсонській області мобільний зв'язок й інтернет усіх операторів зник 30 квітня. Уже 4 травня стало відомо, що всі оператори відновили мобільний зв'язок у Херсоні й області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також