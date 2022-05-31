Російські окупанти відключили зв’язок у Херсонській області, - Держспецзв’язку

Відучора українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області.

Про це повідомило Держспецзв’язку.

“Наразі жителі регіону залишилися без українського мобільного зв’язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони”, - повідомили в Держспецзв’язку.

Найближчим часом відновити зв’язок в області, швидше за все, не вдасться, оскільки обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

У Держспецзв’язку зазначили, що це вже не перша спроба позбавити зв’язку українських громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Також з’явилися повідомлення про трансляцію через гучномовці російської брехливої пропаганди.

“Водночас ми не виключаємо в подальшому спроб підключення українських користувачів до російських інтернет-мереж і мобільних операторів, які повністю контролюються ворожими спецслужбами. Такі дії будуть грубим порушенням міжнародного законодавства та черговим підтвердженням того, що Росія діє як держава-терорист, використовуючи технології для окупації територій”, - наголосили в Держспецзв’язку.

Українцям радять, використовуючи телефон та інтернет у російських мережах, дотримуватися максимальних заходів безпеки.

Для цього буде корисним ознайомитися з рекомендаціями, де описано, як користуватися зв’язком на тимчасово окупованих територіях. Також слід використовувати VPN під час входу в мережу.

Нагадаємо, у Херсонській області мобільний зв'язок й інтернет усіх операторів зник 30 квітня. Уже 4 травня стало відомо, що всі оператори відновили мобільний зв'язок у Херсоні й області.