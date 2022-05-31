Також не має залишитися жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом.

Затвердження й набуття чинності шостого санкційного пакету ЄС проти Росії триватиме ще деякий час. Але вже зрозумілі ключові елементи пакету, а головне – його напрямок.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Нарешті маємо конкретику щодо шостого санкційного пакету Європейського Союзу проти Росії за цю війну. Пакет погоджено”, - повідомив Зеленський.

Він уточнив, що європейські країни погодилися на значне обмеження імпорту нафти з Росії. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору.

Крім того, відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювані джерела енергії. Стратегічно це залишає Російську державу на узбіччі сучасної економіки. Росія просто не зможе адаптуватися, а отже, економічно програє.

“Очікуємо також відключення одного з найбільших російських банків – Сбербанку – від SWIFT у межах шостого санкційного пакету. Нарешті – припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі. Та нові персональні санкції”, - зазначив президент України.

Як він додав, щойно запрацює шостий пакет, одразу почнеться підготовка сьомого.

Президент України повідомив, що обговорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою подальшу санкційну політику Євросоюзу. Словаччина з перших днів повномасштабної війни стала одним з найважливіших партнерів України в оборонній сфері. Також обговорили європейський рух України. Пані Зузана особисто допомагає прискорити інтеграцію нашої держави. Також іде підготовка рішення для більш ефективного управління процесами на кордоні наших держав, зокрема, про спільний митний контроль.

На початку візиту в Україну президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку й на власні очі побачила руйнування, вчинені російською армією.

“Я вірю, що Словаччина надасть усю необхідну допомогу, щоб притягти до відповідальності всіх російських воєнних злочинців та щоб відбудувати після війни все, що вони зруйнували”, - поділився Володимир Зеленський.

Також президент звернувся до тих, хто намагається “підганяти ЗСУ чи вказувати, як треба наступати й де відкинути ворогів найперше".

“Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати”, - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що українські військові, розвідка, Нацгвардія та всі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно зривають усі плани окупантів.

Залишається дуже складною ситуація на Донбаському напрямку - Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння.

“Враховуючи наявність у Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, зокрема сліпе авіабомбардування, – це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля абсолютно прийнятне”, – додав президент.

Володимир Зеленський також розповів, що на Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. ЗСУ стримують тиск окупантів у Запорізькій області, ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхів.

“Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії. Усіх тих систем, які справді можуть прискорити перемогу України”, - сказав Зеленський і закликав говорити про це всюди, де це корисно й де це почують. Говорити політикам держав-партнерів, представникам іноземних ЗМІ, навіть друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатися постійно.

Сьогодні Володимир Зеленський підписав новий указ про нагородження 215 учасників бойових дій державними нагородами, 17 із них – посмертно.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче зберегти максимум життів під час деокупації захоплених росіянами територій, тому буде чекати на відповідну зброю.