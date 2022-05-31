Верховна Рада звільнила уповноважену з прав людини Денісову

Верховна Рада на засіданні 31 травня проголосувала за висловлення недовіри уповноваженій з прав людини Людмилі Денісовій. Це означає, що її буде звільнено.

За висловилися 234 народні депутати, повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

Денісова була присутня на засіданні та мала виступ. Призначення нового обмудсмана сьогодні не буде.

Про те, що її збираються відправити у відставку, стало відомо учора. Співрозмовник з політради "Слуги народу" розповів LB, що станом на вчорашній день партія ще не визначилась щодо кандидатів на заміщення Денісової, "але очевидно, що це має бути жінка".

"Річ у тому, що Денісова у своїх діях та виступах, постах у публічній площині взагалі не координується з владою, Верховною Радою", – повідомив депутат. Ще один нардеп із керівництва фракції Верховної Ради України повідомив LB, що "Денісовою незадоволені через її позицію з журналістами. Мовляв, вона підставила владу через спілкування та відверті факти, про які говорить".

Денісова підтвердила, що її збираються відправити у відставку, і сказала, що це є порушенням законної процедури звільнення та 5 статей Конституції. З її слів, Офіс президента "не влаштовує моя активність, як омбудсмана. Моя активна діяльність по збору та аналізу інформації про порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Я вважаю такі дії влади незаконними та такими, що втручаються в діяльність Офісу омбудсмана України, який за законом обирається на 5 років".

Сьогодні фракція "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів для розгляду висловлення недовіри Денісовій. При цьому нардеп Павло Фролов, аргументуючи це рішення, сказав, що "з початку війни та великих страждань українців пані Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності". За його словами, ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук.

Він додав, що "незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на багаточисельних деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб» та «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях, які не могла підтвердити доказами, лише шкодила Україні та відволікала увагу світових ЗМІ від дійсних потреб України".

Денісова була обрана омбудсманом у березні 2018, тож термін її роботи мав закінчитися наступного року.