​Верховна Рада України планує відправити у відставку омбудсмана Людмилу Денісову

«Денісовою незадоволені через її позицію з журналістами. Мовляв, вона підставила владу через спілкування та відверті факти, про які говорить».

На найближчому засіданні парламенту можуть висловити недовіру Уповноваженій ВРУ з прав людини Людмилі Денісовій. У профільному Комітеті ВРУ з прав людини наголошують на порушенні процедури. «Слуга народу» планує провести засідання фракції щодо цього питання. Поки питання нової кандидатури в разі відставки Денісової не розглядалося.

Про це LB повідомили декілька джерел у Верховній Раді України.

Голова профільного Комітету ВРУ з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській та АРК, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, депутат депутатської групи «За майбутнє» Дмитро Лубінець у коментарі LB підтвердив, що в парламенті вже збирають підписи за відставку омбудсмана Денісової.

«На цей час мені відомо, що збираються підписи під якимось зверненням про відставку Людмили Денісової. Нюансів я не знаю. Поки що це на рівні чуток. Але за чинним законодавством, звільнення Уповноваженої з прав людини можливе лише після засідання та рішення нашого профільного комітету. Я його очолюю. Та на цю мить жодних матеріалів та звернень офіційно до нас не надходило. Тому у випадку засідання Верховної Ради найближчим часом з юридичної точки зору я не бачу, як можна відправити Денісову у відставку. Як голова комітету, я завжди буду вимагати дотримання норм Регламенту та закону. Там чітко зазначено, що для розгляду питання про відставку омбудсмана необхідно засідання комітету не пізніше за 24 години до розгляду у Верховній Раді. На цей час жодних матеріалів ми не отримували», — заявив Лубінець.

Водночас співрозмовник з політради «Слуги народу» підтвердив інформацію про плани парламенту звільнити Денісову на найближчому засіданні парламенту.

«Ми не визначились щодо кандидатів на заміщення Денісової. Але очевидно, що це має бути жінка. Перед найближчим засіданням парламенту у нас буде засідання фракції. Там, скоріше за все, будемо обговорювати кандидаток. Але для початку ми маємо висловити недовіру (Денісовій). Річ у тому, що Денісова у своїх діях та виступах, постах у публічній площині взагалі не координується з владою, Верховною Радою», — розповіло джерело.

Ще один нардеп із керівництва фракції Верховної Ради України повідомив LB, що «Денісовою незадоволені через її позицію з журналістами. Мовляв, вона підставила владу через спілкування та відверті факти, про які говорить».

Інший співрозмовник з Ради допустив, що «відставка може бути навіть без обов'язкового засідання Комітету з прав людини... Просто більшість «Слуг народу» можуть винести це питання на голосування в сесійну залу на найближче засідання. Хоча насправді в нас була налагоджена робота з омбудсманом у парламенті. А всі закиди про відсутність координації не мають під собою підстав».

Нагадаємо, 20 травня звільнили з посади голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка. Натомість КМУ затвердив кандидатуру Олексія Кулеби.