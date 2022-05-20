Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук

Натомість Кабмін погодив кандидатуру Олексія Кулеби. Уряд також зробив інші призначення.

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Олександра Павлюка звільнили з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Натомість Кабмін на засіданні 20 травня погодив кандидатуру Олексія Кулеби.

Серед інших кадрових рішень уряду: