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Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук

Натомість Кабмін погодив кандидатуру Олексія Кулеби. Уряд також зробив інші призначення.

Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук
Фото: Facebook/Павлюк Олександр

Олександра Павлюка звільнили з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Натомість Кабмін на засіданні 20 травня погодив кандидатуру Олексія Кулеби.

Серед інших кадрових рішень уряду:

  • Ірина Мудра стала заступницею міністра юстиції;
  • Олександр Котій - Юрійовича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Василь Володін - державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України;
  • Кирило Домбровський - державним секретарем Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Олег Котенко - Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • Євгеній Дробович - першим заступником голови правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг";
  • Євгеній Попов - заступником голови правління "Укрсвітлолізингу".
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