Кадрові рішення КМУ: Павлюка звільнили з посади голови Київської ОДА, - Мельничук

Олександра Павлюка звільнили з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Натомість Кабмін на засіданні 20 травня погодив кандидатуру Олексія Кулеби.
Серед інших кадрових рішень уряду:
- Ірина Мудра стала заступницею міністра юстиції;
- Олександр Котій - Юрійовича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Василь Володін - державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України;
- Кирило Домбровський - державним секретарем Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Олег Котенко - Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- Євгеній Дробович - першим заступником голови правління публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг";
- Євгеній Попов - заступником голови правління "Укрсвітлолізингу".