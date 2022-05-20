Держспецзв’язку спростувало російські фейки і заявило, що його розіслані sms із рекомендаціями – безпечні

Один з операторів служби за власною ініціативою скоротив повне посилання, тоді ворожі інформвійська розгорнули дискредитаційну кампанію.

Держспецзв’язку розіслало українцям sms із посиланням на корисні рекомендації у воєнний період. Тоді російські інформвійська поширили фейк, начебто ці sms - шкідливі і відкривати їх не можна.

Про це повідомили в пресслужбі Держспецзв’язку.

В установі підготували "добірку з багатьма корисними рекомендаціями про те, що потрібно робити у різних нестандартних випадках: наприклад, коли не працює мобільний інтернет, або – як користуватися телефоном в окупації".

"З невідомих причин один з операторів за власною ініціативою скоротив повне посилання та розіслав sms з адресою bit.ly/3a9xyto. Це посилання також веде на наш сайт. Повідомлення нашої команди надходять від імені Ukraine. Та ворог не дрімає і вже розпочав інформаційну операцію із закликами не відкривати посилання і не завантажувати файлу. Воно й не дивно, адже їхнє завдання – навпаки: позбавити українців доступу до корисної та правдивої інформації", - наголосили в Держспецзв’язку.

В службі закликали не панікувати і не розповсюджувати неправдивої інформації.

"Держспецзв’язку запевняє: посилання із sms можна сміливо відкривати, ніякої загрози воно не становить. Завантажуйте та зберігайте під рукою наші рекомендації, а головне – користуйтеся ними", - підкреслили в установі.

Нагадаємо, російські окупанти поширюють фейк про "провокації" ЗСУ на Донеччині. А серед жителів Одещини загарбники поширюють дезінформацію про відсутність питної води після обстрілів.