Окупанти розганяють фейк про "провокації" ЗСУ на Донеччині, - Андрющенко

"Така інформація та її інформаційна підтримка свідчить про чергову спробу обілити заплановані дії (російських. - Ред .) диверсійних груп, спрямовані проти цивільного населення".

У російських пабліках почали масово поширювати фейкове повідомлення про начебто підготовку "провокації ЗСУ" на Донеччині.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Повідомляють, що начебто в м. Костянтинівка (Донецька область - не окупована територія) зайшло 16-19 військових ЗСУ, які переодягаються в форму росіян і готують вбивство цивільних", - розповів Андрющенко.

Він наголосив, що ця інформація та її підтримка "свідчить про чергову спробу обілити заплановані дії диверсійних груп, спрямовані проти цивільного населення".

"Будьте уважні. Пильнуйте і повідомляйте про можливі шкідливі дії ворога або підозрілих осіб", - закликав жителів області радник очільника Маріуполя.

Нагадаємо, у квітні російська армія обстріляла селище у Брянській області і звинуватила в цьому Україну.

Раніше загарбники заради картинки для росЗМІ спалили пункт пропуску через держкордон на Сумщині.