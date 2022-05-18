Рашисти планують знести Азовсталь, - Маріупольська міська рада

"Вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових".

Російські окупанти хочуть знести Азовсталь.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс", - називає одну з причин намірів загарбників влада міста.

Серед інших - росіяни хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових або ж не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя, який для РФ "лише територія для кримського коридору".

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, в ОРДО кажуть, що збираються поновити "роботу ММК ім. Ілліча. Та знести Азовсталь. На місці якого побудувати паркову зону".

Влада Маріуполя наголошує - Азовсталь є унікальним металургійним комплексом повного циклу, який забезпечує 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів валютних надходжень і податків, 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну і 4,5 млн тонн металопрокату.

Нагадаємо, 14 травня військові РФ уперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні, або фосфорні бомби.

В "Азові" повідомили, що загарбники скидають на українських військових авіабомби, залучають важку артилерію і танки.