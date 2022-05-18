За минулу добу піротехніки знешкодили 685 вибухонебезпечних предметів, - МВС

Упродовж минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 685 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області 4 тис.109 разів, Київщині – 2 тис. 113, Миколаївщині – 1 тис. 310, Чернігівщині – 972, Черкащині – 740, Сумщині – 484", - розповіли в МВС.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення Росії було знешкоджено 110 593 вибухонебезпечні предмети, серед них - 1 975 авіаційних бомб. Вдалося обстежити територію площею 21 тис. 709 га.

Нагадаємо, за 16 травня на Київщині знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів.

А днями росармія залишила "мінний шлагбаум" на Харківщині.