СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
ГоловнаСуспільствоПодії

За минулу добу піротехніки знешкодили 685 вибухонебезпечних предметів, - МВС

Загалом обстежили територію площею 195 га.

За минулу добу піротехніки знешкодили 685 вибухонебезпечних предметів, - МВС
Фото: Пресслужба ГУ ДСНСУ в Сумській області

Упродовж минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 685 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області 4 тис.109 разів, Київщині – 2 тис. 113, Миколаївщині – 1 тис. 310, Чернігівщині – 972, Черкащині – 740, Сумщині – 484", - розповіли в МВС.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення Росії було знешкоджено 110 593 вибухонебезпечні предмети, серед них - 1 975 авіаційних бомб. Вдалося обстежити територію площею 21 тис. 709 га.

Нагадаємо, за 16 травня на Київщині знешкодили 445 вибухонебезпечних предметів.

А днями росармія залишила "мінний шлагбаум" на Харківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також