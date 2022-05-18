Зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури та кілька будинків.

Російські окупанти завдали по Дніпру ракетних ударів. Одна з ракет була збита системами протиповітряної оборони ЗСУ, а друга поцілила в об'єкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті постраждала жінка, були пошкоджені та зруйновані будівлі.

"18 травня. 07:25. Тривожна ніч і неспокійний ранок. Ворожа атака по Дніпру", - йдеться в публікації.

Резніченко уточнив, що уламки збитої ППО ракети впали на приватне подвір'я. У результаті поранення отримала жінка. Також було пошкоджено два будинки.

"Інша ракета влучила по об’єкту транспортної інфраструктури. Його зруйновано", - розповів глава ОВА.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/964

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA/964

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не може продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, де пробує наступати, тому намагаються показати успіх за рахунок своїх ракет та іншої активності.