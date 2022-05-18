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​На Запоріжжі працівник ДСНС запустив канал збуту вогнепальної зброї, - прокуратура

Затримали зловмисника "на гарячому" - за 7 тис. доларів продавав ручний протитанковий гранатомет.

​На Запоріжжі працівник ДСНС запустив канал збуту вогнепальної зброї, - прокуратура
Фото: Пресслужба Запорізької обласної прокуратури

На Запоріжжі викрили канал збуту вогнепальної зброї і затримали його організатора - співробітника ДСНС.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

"За даними слідства, керівник одного з підрозділів місцевих рятувальників налагодив роботу каналу постачання зброї із зони проведення бойових дій у Запоріжжі для її подальшої реалізації та особистого збагачення. Під час чергової реалізації "товару" – ручного протитанкового гранатомету, та отримання 7 тис. доларів США чоловік був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України", - розповіли в прокуратурі.

Фото: Пресслужба Запорізької обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Запорізької обласної прокуратури

Фото: Пресслужба Запорізької обласної прокуратури

У зловмисника вилучили також іще два автомати Калашникова і чимало патронів калібру 7,62 мм.

Триває слідство, а тим часом вирішують питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Також встановлюють канал надходження зброї та коло осіб, які можуть бути причетні до її нелегального збуту. 

Нагадаємо, днями слідчі Нацполіції вилучили у мешканця Київщини 17 одиниць зброї та велику кількість боєприпасів.

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