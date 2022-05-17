За 17 травня ЗСУ знищили 15 повітряних цілей окупантів

Більшість з них - безпілотники.

Сьогодні, 17 травня, ударна авіація Повітряних Сил завдала ударів по ротно-тактичних групах окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили один безпілотник та чотири крилаті ракети.

Таким чином, загалом за добу уражено 15 повітряних цілей:

11 БпЛА (ОТР);

4 крилаті ракети.

Нагадаємо, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 2 атаки російських окупантів і знищили до 110 загарбників.