17 травня росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Крім того, 6 людей дістали поранення.

Сьогодні росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини. Двоє людей загинули в Бахмутському, двоє в Бахмуті, по одному в Авдіївці, у Дробишевому і Соледарі.

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

“Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині”, - зазначив Кириленко.

Очільник Донеччини повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомляли, із-під завалів п'ятиповерхівки в Бахмуті рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.