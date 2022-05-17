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17 травня росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко

Крім того, 6 людей дістали поранення.

17 травня росіяни вбили сімох мирних мешканців Донеччини, - Кириленко
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко
Фото: Facebook/Павло Кириленко

Сьогодні росіяни вбили 7 мирних мешканців Донеччини. Двоє людей загинули в Бахмутському, двоє в Бахмуті, по одному в Авдіївці, у Дробишевому і Соледарі. 

Про це повідомив голова Донецької облвійськадміністрації Павло Кириленко.

“Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 9 цивільним, пораненим на Луганщині”, - зазначив Кириленко.

Очільник Донеччини повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як раніше повідомляли, із-під завалів п'ятиповерхівки в Бахмуті рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.

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