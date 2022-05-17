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У Бахмуті з-під завалів дістали тяжко поранену дитину і одного загиблого, - Кириленко

Ракетний удар Росії зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх. 

У Бахмуті з-під завалів дістали тяжко поранену дитину і одного загиблого, - Кириленко
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Із-під завалів п'ятиповерхівки у Бахмуті рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що ракетний удар Росії зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх. 

"Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її вже вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали - не виключаємо, що під ними можуть перебувати люди", - додав очільник Донеччини.

Він закликав жителів області не легковажити небезпекою та евакуйовуватися. 

"Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Для цивільних зараз головне - зберегти своє життя. А військові зроблять свою справу - виженуть з нашої землі рашистів", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли "градами" автобус, який вивозив дорослих і дітей із Сєвєродонецька та Лисичанська.

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