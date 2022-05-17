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​Сили тероборони досягли майже 110 тисяч, - Собко

Додатково створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад. Тероборона отримує не лише вітчизняну зброю, а й західні зразки.

​Сили тероборони досягли майже 110 тисяч, - Собко
начальник штабу ТрО ЗСУ Сергій Собко
Фото: Анна Стешенко

Сили тероборони досягли майже 110 тисяч особового складу.

Про це на брифінгу повідомив начальник штабу ТрО ЗСУ Сергій Собко, передає кореспондент LB.ua.

«Наразі Сили територіальної оборони ЗСУ складають близько 110 тисяч осіб. Крім того, станом на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є складовою Територіальної оборони України. У цілому ця цифра буде триматися», — заявив він.

Однак, за його словами, залежно від ситуації не виключене прийняття рішення про формування додаткових військових частин.

Також Собко наголосив, що Сили тероборони також отримують сучасне західне озброєння.

«Так. Озброєння, яке ми та наші частини додатково позаштатно маємо, а це кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, ПЗРК, - усе це вітчизняні та зброя, яку ми отримуємо від наших країн-партнерів».

Нагадаємо, в Білорусі формують підрозділи тероборони за українським зразком.

Бійці ТрО на Харківщині відтіснили російських військових і вийшли на ділянку державного кордону з Росією.

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