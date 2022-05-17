Російські окупанти повністю знищили єдиний в Україні Національний центр генетичних ресурсів рослин у Харкові. Там зберігалося понад 160 тисяч сортів та гібридів рослин з усього світу. Росіяни спалили все до тла.

Про це повідомив доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник інституту рослинництва ім. Юр'єва Сергій Авраменко, передає Укрінформ.

"Насіння вже готували до сівби (для сортооновлення, коли раз на кілька років засівається наявне насіння та закладається на зберігання нове, – ред.), і з березня співробітники мали вже засівати колекцію. Після того, як прийшов «руській мір», як прийшла ця орда «асвабадітєлєй», все перетворилося на суцільний попіл. Десятки тисяч зразків. Це світова колекція. В тому числі сорти, яким сотні років, старовинні, яких уже ми не зможемо відновити. Тут було пекло, алюміній поплавився. Вигоріло все", – розповів Авраменко.

Він наголосив, що на території не було військових чи тероборони.

"Це суто наукова установа, яка умисно нищилася, прицільно били саме в те місце, де зберігався банк генетичних ресурсів рослин", – сказав науковець.

Банк, що має давню історію, зберігся навіть за часів німецької окупації, однак не пережив військових РФ.

"Мені сумно казати, що за часів гітлерівської Німеччини, коли в окупації була вся Україна, німці не знищували цієї колекції, а навпаки намагалися зберегти, щось приховати, бо знали, що і їхнім нащадкам це знадобиться. Бо це питання продовольчої безпеки кожної країни. Селекціонери з усього світу, всіх країн, у тому числі Росії, замовляли і одержували зразки з цього генофонду, щоб створювати свої сорти, адаптовані до місцевості", – зауважив Сергій Авраменко.

Як повідомляли, через війну в Україні у світі назріває продовольча криза. Генсек ООН пропонує послабити санкції проти РФ в обмін на відкриття експорту українського зерна. В обмін на деблокаду зернових Гутерріш пропонує повернути на світовий ринок російський і білоруський калій. Однак дипломати вважають, що Росія зараз не веде серйозних переговорів з цього питання.