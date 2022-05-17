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Міністерство оборони вийшло на стабільне постачання засобів амуніції для ЗСУ

Лише за тиждень поставлено понад 23 тисячі одиниць бронежилетів, 21 тисячу шоломів, 19 тисяч комплектів форменого одягу.

Міністерство оборони вийшло на стабільне постачання засобів амуніції для ЗСУ
Фото: Анна Стешенко

Ворог постійно намагається знищити запаси індивідуального захисту Збройних сил України. Тому вживаються заходи щодо убезпечення наших ресурсів.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила на брифінгу, передає кореспондентка LB.ua.

"З 9 по 16 травня за контрактами Міністерства оборони до ЗСУ поставлено більш як 23 тисячі одиниць бронежилетів, понад 21 тисячу шоломів, більше ніж 19 тисяч комплектів форменого одягу та понад тисячу пар взуття. Сьогодні ми ще очікуємо надходження від 5 до 7 тисяч бронежилетів", – заявила Маляр.

За її словами, ці надходження вже передали підрозділам сил логістики, а нова партія бронежилетів – понад 5 тисяч – сьогодні вже розвантажена та пройшла кордон.

"Ми закуповуємо не тільки готові бронежилети, а й пластини. І замовляємо жилети, щоб максимально ефективно та швидко забезпечити наших військових індивідуальним захистом", – розповіла заступниця міністра.

Маляр зазначила, що російська армія намагається знищити запаси індивідуального захисту ЗСУ.

"Наші логістичні об’єкти зазнають ракетних обстрілів. Тому ми вживаємо заходів для убезпечення наших ресурсів. Звісно, ми не можемо говорити про самі заходи. Але саму загрозу нашим запасам і ресурсам суспільство повинно розуміти. Станом на зараз Міністерство оборони вийшло на ритмічне та стабільне постачання засобів амуніції для ЗСУ. Ми намагаємося працювати таким чином, щоб у нас постійно був резерв", – пояснила урядовиця.

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