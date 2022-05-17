Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники припинили спробу переміщення через кордон з Румунією 12 тисяч пачок сигарет без марок акцизного збору.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, контрабандний тютюн намагалися пронести двоє чоловіків 24 та 26 років.

"Учора прикордонний наряд відділу "Ділове" спільно з офіцерами оперативно-розшукового відділу помітив осіб, які рухались у бік кордону із пакунками на плечах. Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники покидали свої ноші та вдалися до втечі", – розповіли прикордонники.

Військовослужбовці затримали втікачів – двох мешканців села Ділове. Поблизу кордону вони покинули 24 ящики з 12-ма тисячами пачок сигарет без марок акцизного збору.

Контрабандний тютюн охоронці кордону доправили до прикордонного підрозділу, згодом його передадуть митникам.

На затриманих українців складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справу скеровано до суду.

Фото: dpsu.gov.ua