Для залякування і придушення спротиву окупанти планують віддати Маріуполь кадировцям, – Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти збираються віддати шефство у "відновленні" міста кадировцям.

Це буде зроблено для залякування та придушення спротиву, написав Андрющенко в Telegram.

"Стає потрохи зрозумілою частина пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем і хто буде умовним “куратором відновлення”. Наші джерела з оточення Іващенка (колаборант, "призначений" Росією "мером". – Ред.) повідомляли про “шефство” від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім і націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадировцям. З портом і правом мародерства", – зазначив він.

Андрющенко додав, що сьогодні в Маріуполі вперше відбулася зустріч за участю окупаційної адміністрації з депутатами Держдуми РФ Сабліним (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим.

"Які є по суті частиною політичної влади Чечні. Обговорювали плани «відновлення Маріуполя». Кадировці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріш нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось. Аніж щось, схоже на «плани відновлення»", – додав радник мера.

Учора він повідомив, що РФ у Маріуполі готує найбільшу підробку "свідчень свідків" про те, що місто було знищено українськими військовими. Свідчення будуть підготовлені власноруч мешканцями Маріуполя, що залишились у місті, у письмовій формі.