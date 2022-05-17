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​Окупанти вдарили ракетами по Охтирці, поранено п'ятеро людей

Постраждали приватні будинки, склад та дитячий садок.

​Окупанти вдарили ракетами по Охтирці, поранено п'ятеро людей
Руйнування в Охтирці внаслідок російських обстрілів
Фото: Telegram Дмитра Живицького

Сьогодні, 17 травня, близько п'ятої години ранку загарбники завдали ракетних ударів по Охтирці Сумської області. Найбільше постраждали центральна частина міста та масив "Дачний". 

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

"П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань. Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині", – написав він. 

Фото: facebook/Оперативне командування 'Північ' / Operational Command 'North'

Фото: facebook/Оперативне командування 'Північ' / Operational Command 'North'

Живицький додав, що від обстрілів постраждало чимало приватних будинків, у храмі вибило вікна, зазнав руйнувань дитячий садок. 

Щонайменше п'ятеро людей дістали поранення. 

Нагадаємо, вчора у бік Сумщини та Чернігівщини з території РФ було зафіксовано майже 40 вибухів. 

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