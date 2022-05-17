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Через обмежені можливості РФ буде застосовувати невибіркові артобстріли, – Міноборони Британії

Ворог, ймовірно, активізує наступ на Донбасі. 

Через обмежені можливості РФ буде застосовувати невибіркові артобстріли, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: gov.uk

Найближчими тижнями Росія може продовжити масовані артилерійські удари, намагаючись активізувати наступ на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Росія, ймовірно, вдається до дедалі більшого використання невибіркових артилерійських обстрілів через обмежені можливості виявлення цілей та небажання ризикувати регулярними польотами бойових літаків за межі своїх ліній фронту", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, на Чернігівщині на північ від Києва близько 3500 будівель було зруйновано або пошкоджено під час наступу Росії на українську столицю, при цьому 80% збитків завдано житловим будинкам.

Масштаб цієї шкоди свідчить про готовність Росії використовувати артилерію проти населених пунктів із мінімальним урахуванням дискримінації чи пропорційності.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Великої Британії опублікувало корту бойових дій в Україні. 

15 травня британська розвідка повідомила про те, що наступ на Донбасі відстав від графіка і втратив темп. Попри дрібні початкові досягнення Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків на Донбасі за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження.

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