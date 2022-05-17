Українські герої потрібні Україні живими – це наш принцип - Володимир Зеленський

Україна сподівається, що завдяки діям військових – Збройних Сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, є надія, що вдасться зберегти життя захисників Азовсталі.

По це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина”, - наголосив президент України.

Він додав, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата і продовжується нашими військовими, розвідниками. Ця робота потребує делікатності і часу.

Зеленський розповів, що 16 травня спілкувався із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою про пришвидшення надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час війни. Це близько 5 млрд доларів щомісячно.

Також у Києві відбулись консультації із високою делегацією Польщі щодо взаємодії на рівні Євросоюзу. Зокрема, це стосується прискорення інтеграції України в ЄС і очікуваного рішення про статус кандидата для України.

Також українська дипломатія працює над тим, щоб Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. На думку Зеленського, нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи.

Президент України звернувся до студентської спільноти США, а також поспілкувався з ректорами і президентами провідних навчальних закладів. Ключове питання – залучення американських університетів до відновлення освітньої системи України після війни. Окрім цього, обговорили і політичну тематику, зокрема –захист демократії, протидію пропаганді Росії і фейкам.

Зеленський зазначив, що ЗСУ стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню для окупантів.

Також президент підписав укази про нагородження наших героїв - державними нагородами відзначені 201 військовослужбовець З СУ. Звання Герой України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Також звання Герой України посмертно присвоєно підполковнику Єрку Вʼячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна Гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. До медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.