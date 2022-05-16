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Під час війни з Росією в Маріуполі загинули мінімум 25 тисяч осіб, - Денісова

Росія продовжує обстрілювати Маріуполь.

Під час війни з Росією в Маріуполі загинули мінімум 25 тисяч осіб, - Денісова
Фото: facebook/Людмила Денісова

У Маріуполі, який РФ безперервно бомбардує надважкими бомбами, термобаричними та фосфорними снарядами, вже загинуло щонайменше 25 тисяч мирних мешканців. 

Про це повідомила під час Другої додаткової зустрічі з питань людського виміру Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Ще однією зброєю, яку росія використовує проти України є статеві злочини. Рашисти ґвалтують жінок і дівчат, щоб вони не хотіли і не змогли мати дітей”, - повідомила Денісова.

Вона додала, що це є геноцидом українського народу і закликала визнати РФ державою, яка підтримує та фінансує тероризм. 

Нагадаємо, майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів.

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