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Росія утримує в таборах майже 96 тисяч мешканців Маріуполя

Табори розміщені у Сибіру та на Далекому Сході.

Росія утримує в таборах майже 96 тисяч мешканців Маріуполя
Карта таборів, у яких утримуються депортовані в Росію мешканці Маріуполя
Фото: Telegram Петра Андрющенка

Майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала вже 66 таких таборів.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всі (табори - ред.) переважно, на Далекому Сході. Коли ми стали про це говорити, майже ніхто не вірив. Тепер правду про нелюдство бачить увесь світ. Сумна, але перемога інформаційного фронту Маріуполя. 21 століття. Депортація. Табори. Сибір. Росія не змінює свого ставлення до українців віками", – наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, 150-170 тисяч маріупольців залишаються заручниками російської окупаційної влади, не маючи шансів вирватися в Україну.

У Маріуполі понад 10 000 людей можуть померти від хвороб, нестачі води, їжі та ліків. Щонайменше 20 000 містян уже загинули від початку окупації Росією.

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