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Суд наклав арешт на активи російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн, - БЕБ

Олігарх та бізнесмени легалізували ці активи через підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу.

Суд наклав арешт на активи російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн, - БЕБ
Фото: volynonline.com

Бюро економічної безпеки забезпечило арешт активів компаній російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

"За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії та належну їм банківську установу, до війни і упродовж збройної агресії рф проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн", - розповіли в Бюро.

Зловмисники використовували схему з фіктивними правочинами. Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути накладення санкцій та примусового вилучення прав власності.  Вони вивели частину активів з банківської системи України. 

"Детективи БЕБ також встановили, що підприємство-нерезидент використовує рахунок в цінних паперах відкритий у фінансовій установі. Наразі є підстави вважати, що цінні папери, які знаходяться на рахунку, набуті шляхом використання фіктивних правочинів, відповідно вони є речовими доказами", - зазначили в Бюро.

В результаті суд наклав арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Раніше такий же арешт наклали на іншу частину цих активів загальною сумою майже пів мільярда гривень.

Як повідомили в БЕБ, триває досудове розслідування, яке здійснюють співробітники Бюро за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, наприкінці квітня за клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора було заарештовано активи компанії російського олігарха на пів мільярда гривень.

Раніше суд наклав арешт на гірнично-збагачувальний комбінат російського мільярдера.

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