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На Бучанщині виявили тіло вбитого росіянами жителя, який зник безвісти під час окупації, - Нацполіція

Чоловіка знайшли в лісосмузі поблизу села Вишеград.

На Бучанщині виявили тіло вбитого росіянами жителя, який зник безвісти під час окупації, - Нацполіція
Фото: Пресслужба поліції Київської області

Правоохоронці Бучанського району Київщини виявили тіло вбитого окупантами жителя села Колонщина.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

"15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій. Тіло мирного жителя знаходилося в кущах та було ледве присипане землею. За попередніми даними, чоловік загинув від кульових поранень у спину", - розповіли поліцейські.

У поліції кажуть - 28-річний чоловік мешкав з батьками в селі Колонщина, що поблизу Макарова. Під час окупації населеного пункту російськими військами він зник безвісти.

"Нині тіло мирного жителя вже скероване на судмедекспертизу, де буде названа остаточна причина смерті", - додали в поліції.

Нагадаємо, днями в Макарові виявили тіла трьох цивільних, яких застрелили росіяни.

Під час окупації Київщини загинула журналістка Оксана Гайдар.

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