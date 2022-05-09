У Макарові виявили тіла трьох цивільних, яких застрелили росіяни

Під час проведення слідчих дій поблизу селища Макарів Київської області на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків.

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває. Прокурори Київщини продовжують документувати злочини військовослужбовців РФ для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, що 8 травня у Київській області чоловік підірвався на російській міні.

Також у 66,7% громад Київської області зафіксовані руйнування після ворожих обстрілів та бойових дій.