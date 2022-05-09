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З початку вторгнення загинули близько 30 студентів Луганського університету

Університет вимушено переїхав до Полтави.

З початку вторгнення загинули близько 30 студентів Луганського університету
Фото: Сергій Гайдай / Телеграм

З початку війни з Росією загинули близько 30 студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що університет вимушено переїхав до Полтави та ще в березні відновив навчальний процес. Також евакуювалися майже всі викладачі, врятовано комп’ютерну техніку та сервери.

Наразі управління закладом здійснюється з Полтави, але самі викладачі працюють дистанційно. Після випуску магістрів у січні в виші нараховується 7 623 студентів. 

"Співробітники вишу, які зараз працюють, отримують 100% зарплати. Але є адміністративно-господарська частина працівників, які фізично не можуть виконувати свої обов’язки. Відповідно до законодавства, вони перебувають в простої і повинні отримувати не менше, ніж 2/3 від окладу. Але цим людям надходить середня зарплата", - написав Гайдай.

Голова ОВА додав, що всі корпуси вишу, крім тих, що розташовані в Старобільську, зруйновані Росією.

Раніше Гайдай казав, що університети України надають вишам з Луганщини приміщення під освітній процес, наукову роботу та житло. 

Нагадаємо, що за словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, вступний процес у 2022 році максимально лібералізовано для того, щоб діти залишались в Україні і тут продовжували навчання.

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