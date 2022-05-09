Єрмак порівняв історію оборони Маріуполя з битвою за Аламо

Бої за Аламо – одна з ключових подій Техаської революції, результатом якої стало звільнення від мексиканського диктатора.

Історія оборони Маріуполя схожа на битву за свободу Аламо – одну з ключових подій Техаської революції, результатом якої стало проголошення незалежності Техасу та його подальший вступ до США.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у колонці для National Review.

"І в 1836 році в Сан-Атоніо, як і 2022 в українському Маріуполі, герої кинули виклик жорстокому та смертоносному вторгненню диктатора. Українським солдатам у Маріуполі, як і техасцям у Аламо, бракувало чисельності, а, головне, – зброї. Техасці витримали облогу краще оснащених сил, які в десять разів перевищували їх власні. Українські сили протягом двох місяців трималися проти переваги російського озброєння та більшої кількості людей, попри прогнози падіння через тиждень", – зазначив голова Офісу президента.

Він нагадав, що, як і тодішні техасці, сьогоднішні маріупольці навряд могли собі уявити, що їхні російські сусіди можуть стріляти по них з такою жорстокістю і наміром знищити.

"Принаймні, армія Санта-Анни (мексиканського диктатора, який воював проти техасців, – LB.ua) звільнила жінок і дітей. Росіяни не тільки зривають евакуацію мирних мешканців, серед яких багато жінок із дітьми, а й систематично катують, гвалтують та убивають їх", – наголосив він.

Андрій Єрмак додав, що, подібно до того, як Аламо став для своєї епохи лозунгом свободи, нашій епосі потрібні герої Маріуполя, щоб вижити та перемогти, щоб історія памʼятала їхню жертву як наочний урок майбутнім агресорам.

"Ми думали, що XX століття відправило тиранію на звалище історії. Але з Маріупольською битвою історя Аламо та подібних їй битв повернулася. Українці знають, що Маріуполь став поворотним моментом історії", – вважає Єрмак.

Заклик "Памʼятай Аламо!" був чимось більшим, ніж просто словами для поколінь американських героїв. Зараз на іншому боці земної кулі українці кричать "Захистіть Маріуполь!", а разом із ними кричить свобода майбутніх поколінь, підсумував голова Офісу президента.

Битва за Аламо розгорнулася 23 лютого – 6 березня 1836 року. Після того, армія техаських поселенців та громадян США відтіснила мексиканські війська з Мексиканського Техасу, президент де Санта-Анна почав вторгнення, щоб повернути контроль над регіоном. Мексиканські війська увійшли в місто Бехар та взяли в облогу техаський гарнізон місії Аламо.

Ця битва – приклад незламності духу бійців, що протягом багатьох років використовувався у патріотичному вихованні американців.

Андрій Єрмак також закликав США і союзників допомогти оборонцям Маріуполя, які понад два місяці стримують штурм росіян, та надати більше важкого озброєння.