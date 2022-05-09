Єрмак закликав США допомогти в порятунку захисників Маріуполя: оборонцям не протриматися без додаткового важкого озброєння

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав США та інших союзників допомогти в порятунку захисників Маріуполя, які досі перебувають на територію заводу Азовсталь та стримують ворожий штурм.

У колонці для американського медіа National Review очільник президентського офісу наголосив, що кожен день облоги Маріуполя – це додатковий день для підготовки нових захисників України та оснащення їх потужною зброєю, яку надають союзники. Військові в Маріуполі тримаються, щоб решта України могла краще підготуватися до боротьби з окупантами.

"Хоробрі українці, які бʼються за Маріуполь – борються за свободу проти тиранії – можуть протистояти росіянам самостійно, але вони роблять це з міцністю союзників і партнерів України, які стоять за ними. Україна вдячна усім, хто усвідомив важливість цієї битви та надав військово-технічну допомогу, яка дозволяє нам протистояти російським окупаційним силам", – написав Єрмак.

Однак, підкреслив він, оборонцям Маріуполя не протриматися без додаткового важкого озброєння.

"Захисники свободи в Маріуполі розплачуються кровʼю. Україна та її союзники все ще можуть врятувати тих із них, хто лишився у живих, діючи спільно шляхом більш єдиної дипломатії, укріплюючи обороноздатність України та роблячи санкції проти Росії жорсткішими", – наголосив Єрмак.

Голова ОПУ підкреслив: якщо Маріуполь паде – Україна програє. Це стане втратою не тільки для українців, а й для всієї світової демократії.

"Деспотизм торжествуватиме. І його тріумф не обмежиться країнами колишнього СРСР чи Східної Європи. Тиранія не має меж. Ось чому перемога України в боротьбі за свободу буде перемогою демократій у всьому світі", – переконаний він.

Нагадаємо, 7 травня з території заводу Азовсталь евакуювали всіх жінок, дітей та літніх людей. Вони перебували в укриттях підприємства весь час облоги Маріуполя, поки ворог штурмував завод та кидав на нього бомби, здатні знищити сховища.

Після того, як місія ООН, що допомогала з евакуацією, поїхала, росіяни відновили штурм Азовствалі. Ворог пробує прорватися через міст, який використовували для вивезення мирних мешканців. На заводі перебувають зокрема бійці полку "Азов", прикордонники, правоохоронці, морські піхотинці 36-ї бригади.

Учора бійці "Азову" дали брифінг, на якому вкотре повторили, що стоятимуть до кінця і не будуть здаватися в полон, адже це означатиме смерть.