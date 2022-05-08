США запровадили нові санкції проти російських банків, компаній та фізичних осіб

США заборонили експорт до Росії американських бухгалтерських, трастових, корпоративних та консалтингових послуг, що має перешкодити уряду РФ та російським олігархам обходити дію американських санкцій.

Державний департамент США оголосив про запровадження нових санкцій проти російських банків та компаній та фізичних осіб з РФ та Білорусі.

«Сьогодні Сполучені Штати у координації з нашими союзниками та партнерами вживають подальших дій для посилення тиску на Російську Федерацію, запроваджуючи санкції проти керівників і членів правління двох найважливіших російських банків, «Сбербанку» та «Газпромбанку»; російського державного банку «Московський промисловий банк» і 10 його дочірніх компаній; державного виробника зброї «Промтехнологія», – йдеться у повідомленні Держдепу.

Санкції також запроваджені: – проти російських телеканалів «Перший канал», «Росія-1» та «НТВ»;– проти 7 російських компаній, що функціонують у сфері морських перевезень, зокрема, компанії Міноборони РФ «Оборонлогістика», які перевозять зброю та інше військове обладнання. США блокують 69 згаданих компаній. Також санкції запроваджені проти інженерної компанії «Фертоінг», яка виробляє підводне обладнання з дистанційним управлінням.

Держдеп такод запровадив візові обмеження щодо понад 2600 російських та білоруських військових, серед яких – ті, хто брав участь в убивствах цивільних у Бучі.

Ще одним обмеженням стала заборонила експорту до Росії американських бухгалтерських, трастових, корпоративних та консалтингових послуг, що має перешкодити уряду РФ та російським олігархам обходити дію американських санкцій. Зазначені сектори фінансових послуг віднесені до підсанкційних категорій, що дозволить США націлюватись на будь-яку особу, яка працює чи працювала в цих секторах економіки Російської Федерації.

Нагадаємо, 8 травня Сполучені Штати повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Дипустанову відкриють після більш ніж тримісячної евакуації до Польщі.