Російські війська знову обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську

Війська РФ вкотре завдали ударів по Лисичанському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання снарядів загорілися виробничі потужності підприємстува, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Площа пожежі 360 кв.м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки", - зазначив він.

Наразі гасіння неможливе. Обстріли не вщухають.