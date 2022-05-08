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Російські війська знову обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську

Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають.

Російські війська знову обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську
Фото: https://t.me/luhanskaVTSA

Війська РФ вкотре завдали ударів по Лисичанському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання снарядів загорілися виробничі потужності підприємстува, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

"Площа пожежі 360 кв.м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки", - зазначив він. 

Наразі гасіння неможливе. Обстріли не вщухають.

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