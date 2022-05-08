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Наступним лідером Гонконгу обрали Джона Лі – за нього проголосували 99%

Він був єдиним кандидатом. 

Наступним лідером Гонконгу обрали Джона Лі – за нього проголосували 99%
Джон Лі
Фото: EADaily

Наступним лідером Гонконгу стане Джон Лі – його підтримали 99% членів переважно пропекінської виборчої комісії. Він отримав 1416 голосів з 751 необхідного для перемоги, пише Associated Press.

Голосування майж 1500 членів виборчкому пройшло таємно. Лі був єдиним кандидатом на посаду адміністрації Гонконгу і отримав підтримку Пекіна. Він замінить нинішнього лідера Керрі Лем 1 липня. 

"Чинний уряд і я забезпечимо плавний перехід з обраним головою виконавчої влади", – заявила після голосування Лем. 

Торік в законодавство Гонконгу внесли такі зміни, які фактично гарантують перемогу осіб, яких підтримує Пекін. Законодавчий орган також реорганізували таким чином, щоб майже повністю виключити голоси опозиції. 

Гонконг – колишня британська колонія, передана материковому Китаю в 1997 році. Передбачалося, що острів матиме певні свободи, яких нема на материку, зокрема свободу слова та зборів. 

Джон Лі більшість карʼєрного життя був на державній службі в поліції та бюро безпеки. Є активним прихильником закону про національну безпеку Гонконгу від 2020 року, який значно утискає інакомислення.

За даними журналістів, Лі в якості міністра безпеки керував поліцейською кампанією з протидії протестувальникам із застосуванням гумових куль та газу

Понад 150 людей були заарештовані відповідно до закону про нацбезпеку, який забороняє тероризм та змову з іноземними силами. Майже всі продемократичні активісти були увʼязнені, а інші змушені були виїхати за кордон. 

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