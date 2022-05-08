Великобританія надасть Україні $1,6 млрд додаткової військової допомоги

Це майже вдвічі більше, ніж попередні витрати на допомогу українцям.

Великобританія пообіцяла Україні надати нової військової допомоги на $1,3 млрд фунтів стерлингів ($1,6 млрд). Ця сума майже удвічі перевищує попередні витрати на Україну, пишуть The Guardian і Reuters.

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон, оголошуючи про рішення надати нову підтримку, сказав, що "жорстокий напад Путіна не тільки викликає невимовні руйнування в Україні, а й також загрожує миру та безпеці всієї Європи".

Кошти на допомогу Україні візьмуть із резерву, створеного на випадок надзвичайних ситуацій. В уряді також повідомили, що Джонсон у травні проведе зустріч з головними оборонними компаніями, щоб обговорити збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту через війну в Україні.

Великобританія вже допомогла українцям із протитанковими ракетами, ППО та іншим озброєнням. Очільниця МЗС країни Ліз Трасс минулого місяця заявила, що Захід має подвоїти підтримку України.

Крім військової, Британія надає і гуманітарну підтримку. Днями уряд виділив 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш вразливих українців, які постраждали від російської збройної агресії.