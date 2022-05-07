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В Італії заарештували 140-метрову яхту "Шахерезада", яку пов'язують з Путіним

Під час пандемії коронавірусу президент РФ проводив багато часу в Сочі, де ця яхта бувала влітку 2020 і 2021-го років.

В Італії заарештували 140-метрову яхту "Шахерезада", яку пов'язують з Путіним
Яхта "Шахерезада"
Фото: superyachtfan

В Італії через санкції  заарештована 140-метрова яхта "Шахерезада" під прапором Кайманових островів, вартість якої оцінюють в 700 мільйонів доларів. За даними американських чиновників, судно може бути пов'язане з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки і фінансів Італії.

У заяві не вказаний власник суперяхти, але зазначається, що розслідування Nucleo Speciale di Polizia Valutaria "виявило наявність значних економічних і ділових зв'язків бенефіціарного власника судна "Шахерезада" з видними представниками російського уряду і з іншими суб'єктами, включеними в  анкційний список".

У березні видання The New York Times повідомляло, що в США вважають, що яхта "Шахерезада" може належати Путіну.

Зокрема, під час пандемії коронавірусу він проводив багато часу в курортному місті Сочі на Чорному морі. "Шахерезада" здійснювала поїздки в Сочі влітку 2020 і 2021-го років.

Повідомлялося, що італійська влада протягом кількох тижнів збере докази й надасть їх урядовому комітету, який потім вирішить, чи пов'язане право власності судна з кимось зі списку санкцій. Якщо підтвердяться такі зв'язки, "Шахерезаду" можуть заарештувати.

Нагадаємо, на початку лютого 82-метрова яхта Graceful, яка належить Путіну, залишила порт Гамбурга, в якому знаходилась кілька місяців.

Раніше в Нідерландах затримали 20 яхт, що належать російським власникам.

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