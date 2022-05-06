9 травня Байден планує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України, - Псакі

Президент США Джо Байден панує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня.

Таку заяву речниці Байдена Джен Псакі оприлюднив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

‼️ WH PresSec Jen Psaki: @POTUS will sign #Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act on Monday, May 9.



A little note: May 9 is a very symbolic date for Kremlin and Russia, on this day they celebrate Victory Day. Looks like the White House decided to make this day symbolic too. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 6, 2022

"Маленьке зауваження: 9 травня – дуже символічна дата для Кремля і Росії, в цей день святкують День Перемоги. Схоже, Білий дім вирішив зробити цей день також символічним", - зауважив Яриш.

Нагадаємо, 28 квітня Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України.

1 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ключові питання допомоги нашій державі.