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9 травня Байден планує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України, - Псакі

Як відомо, відкриття ленд-лізу підтримав американський Конгрес 28 квітня.

9 травня Байден планує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України, - Псакі
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден панує підписати законопроєкт про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня.

Таку заяву речниці Байдена Джен Псакі оприлюднив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Маленьке зауваження: 9 травня – дуже символічна дата для Кремля і Росії, в цей день святкують День Перемоги. Схоже, Білий дім вирішив зробити цей день також символічним", - зауважив Яриш.

Нагадаємо, 28 квітня Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України.

1 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ключові питання допомоги нашій державі.

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