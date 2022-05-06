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Google виділить $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні

Ще $10 млн компанія скерує на гуманітарну допомогу.

Google виділить $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні
Фото: EPA/UPG

Google виділить $10 млн на боротьбу з фейками про війну в Україні. Про це заявив керівник підрозділу Google в регіоні Європа, Близький Схід та Африка Метью Бріттін на Конференції донорів для допомоги Україні у Варшаві, повідомляє “Укрінформ”

Бріттін заявив, що компанія вже пожертвувала $35 млн напряму й на гуманітарні потреби для підтримки народу України.  

«Ми пожертвували $35 млн напряму та на гуманітарні потреби для підтримки народу України, зокрема, і тих українців, хто рятується від війни, надавши, серед іншого, 10 млн дол. польським організаціям, які працюють з тимчасово переміщеними особами… Вчора ми анонсували 1,5 млн гранту для Міжнародного комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації постраждалим від війни», - повідомив Бріттін.

За його словами, Google до вже наданої допомоги додає ще 10 млн доларів на гуманітарні потреби людей в Україні, а також 10 млн на протидію поширенню неперевіреної інформації в регіоні, оскільки поширення такої інформації в умовах війни може бути "питанням життя і смерті".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль заявляв, що на Міжнародній донорській конференції в Польщі українській стороні вдалося мобілізувати для відбудови України $6,5 млрд.

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