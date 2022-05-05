Зеленський обговорив із Джонсоном оборонну підтримку України

Президент України та прем'єр Британії домовилися провести ще одну телефонну розмову найближчими днями.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном питання оборонної підтримки України, а також спільні міжнародно-правові заходи.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

"На постійному зв'язку з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Сьогодні подякував йому за звернення до Верховної Ради. Також обговорили майбутні спільні міжнародно-правові заходи та події. Торкнулися деяких питань оборонної підтримки України", - написав президент

У заві, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії, , зазначається, що співрозмовники обговорили розвиток подій в Украхні на тлі військової агресії РФ та потреби Збройних сил України. Зокрема, вони обговорили питання надання зброї великої дальності, щоб запобігти обстрілам мирних громадян.

Джонсон і Зеленський домовилися провести ще одну телефонну розмову найближчими днями.

Нагадаємо, 3 травня Джонсон виступив у Верховній Раді України з відеопромовою.

9 квітня Джонсон відвідав Київ. Він повідомив, що Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги. Британія передасть Україні озброєння ще на 100 млн фунтів стерлінгів, включно з зенітними комплексами Starstreak.

Джонсон разом із Зеленським прогулявся Києвом - вони пройшлися Хрещатиком, майданом Незалежності, алеєю Героїв Небесної Сотні.