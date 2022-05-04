Блінкен і радник з нацбезпеки Японії обговорили санкції проти РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен і радник з національної безпеки Японії Такео Акіба обговорили співпрацю у сфері санкцій проти Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Держдепу.

"Держсекретар висловив вдячність Японії за підтримку України, вони обговорили, як найкраще співпрацювати, щоб ухвалювати проти Росії подальші санкції за її агресію", - йдеться в повідомленні.

Співроозмовники також обговорили розширення економічного співробітництва та зміцнення міжнародного порядку, заснованого на глобальних нормах, за допомогою консультативного комітету США та Японії з економічної політики.

Вони також вітали зусилля, спрямовані на зміцнення співпраці США, Японії та Південної Кореї з метою підтримки повної денуклеаризації Корейського півострова та інших спільних цілей.

Зустріч відбулася 3 травня у Вашингтоні.

Нагадаємо, Японія та США восени проведуть спільні навчання морської піхоти.