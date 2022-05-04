Парламент Болгарії проголосував за надання допомоги Україні

Після п'яти годин обговорень парламент Болгарії схвалив надання допомоги Україні. Про це повідомляє Радіо Болгарія.
Голова Народних зборів Нікола Мінчев оголосив, що Болгарія проводитиме ремонт української військової техніки згідно з рішенням парламенту. Мінчев уточнив, що Болгарія продовжуватиме надавати підтримку Україні щодо її приєднання до ЄС, а також українським громадянам, які біжать від війни.
"На військових підприємствах у Болгарії здійснюватимуться ремонтні роботи з української військової техніки та триватимуть постачання гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів, одягу та продовольства", - заявив Мінчев.
Болгарія забезпечить і можливість ввезення українського зерна до Варни та розширену енергетичну співпрацю, зокрема постачання електроенергії та природного газу з України.
Пропозицію внесла партія "Продовжуємо зміни" і вона була прийнята голосами депутатів чотирьох членів правлячої коаліції, а також партій ГЕРБ та ДПС. Лише депутати партії "Відродження" проголосували проти.
У той же час, Парламент не дав згоди на передачу ЗСУ озброєнь та боєприпасів
Ще з 15-ї години перед будівлею Народних зборів зібралися протестувальники проти рішення про військову допомогу Україні. За годину біля північного входу парламенту зібралися і прихильники руху "Боєць", які підтримують рішення про надання військової допомоги. Навколо парламенту посилено поліцейську присутність, а рух перед будівлею Народних зборів перекрито.
Нагадаємо, президент Зеленський звертався до Болгарії із проханням допомогти з ремонтом військової техніки.