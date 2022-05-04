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​Індія хоче, щоб Росія продавала свою нафту дешевше 70 доларів за барель, – Bloomberg

Делі хоче отримати компенсацію за зростання ризиків через торгівлю з РФ.

​Індія хоче, щоб Росія продавала свою нафту дешевше 70 доларів за барель, – Bloomberg
Фото: best-wallpaper.net

Індія намагається отримати більші знижки на російську нафту, щоб компенсувати ризики від співпраці з Москвою. 

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією агентства, Делі прагне отримати нафту з доставкою за ціною нижче 70 доларів за барель. 

Державні та приватні нафтопереробні підприємства Індії, третього за величиною імпортера нафти у світі, купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту вторгнення в Україну наприкінці лютого. Це на 20% більше, ніж потоки з Росії в Індію за весь 2021 рік, згідно з розрахунками Bloomberg.

Індія, яка імпортує понад 85% своєї нафти, є одним з небагатьох покупців російської нафти, яка є ключовим джерелом доходу для режиму Володимира Путіна. Зменшення європейського попиту чинить серйозний тиск на російську нафтову промисловість, і Москва прогнозує, що виробництво може впасти на 17% цього року.

Нагадаємо, ЄС сьогодні презентує шостий пакет санкцій з відключенням від SWIFT ключових банків та поетапним нафтовим ембарго.

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